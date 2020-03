Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2020 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR

SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA LOMBARDIA E VIA SANTA LUCIA IN DIREZIONE NOMENTANA

MENTRE IN VIA COLLATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA VIA VIA CELESTINO ROSATELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STATALE FLAMINIA PER LAVORI DIVIETO DI SORPASSO E LIMITE DI VELOCITA A 30KM H CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DESTRA TRA IL KM 7 ED IL KM 67+000

SI CONCLUDERANNO DOMANI A ZAGAROLO I LAVORI ALLA RETE DEL GASCITTADINO, PER PERMETTERE GLI SCAVI FINO ALLE ORE 18 DI DOMANI ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANTA MARIA IN FRONTE ALTEZZA COLLE BARCO NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral