Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2020 ORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE TRIONFALE E CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD IN DIREZIONE EUR
IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI RALLENTA TRA VIA LOMBARDIA E VIA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO SOSPESO PER GUASTO AD UN TRENO TRA SORA E BALSORANO
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