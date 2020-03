Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2020 ORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE TRIONFALE E CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA ESTERNA

PERCORRENDO VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD IN DIREZIONE EUR

IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI RALLENTA TRA VIA LOMBARDIA E VIA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO SOSPESO PER GUASTO AD UN TRENO TRA SORA E BALSORANO

