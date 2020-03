Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODEE TRA POMEZIA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE EUR

AD ARICCIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA RUFELLI TRA VIA DEI CIPRESSI E VIA OLEANDRI IN DIREZIONE ALBANO

IN VIA APPIA AD ALBANO RALLENTAMENTI TRA VIA CARIOLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI

MENTRE A GROTTAFERRATA SI STA IN CODA IN VIA MOLA CAVONA TRA VIA CALDOPIANO E VICOLO GROTTA MARIA NELLE DUE DIREZIONI

A FRASCATI SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA GREGORIANA TRA VIA ETIPIA E VIA ANGELO CELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

NEL COMUNE DI CAVE TRAFFICO RALLENTATO SULLA 155 VIA PER FIUGGI TRA PIAZZA MATTEI E PIAZZA SANTA CROCE NELLE DUE DIREZIONI

