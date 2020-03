Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA CARSOLI E TAGLIACOZZO IN DIREZIONE TERAMO

SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE RALLENTAMENTI TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA CAMPANIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA SALARIA A SETTEBAGNI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIOMBINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A CERVETERI RALLENTAMENTI IN VIA FONTANA MORELLA E VIA SETTEVENE PALO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA ARDEATINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PETTIROSSO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE SULLA PROVINCIALE ARIANA RALLENTAMENTI A LARIANO TRA VIA SAN MARCO PAPA E VIA DANTE ALIGHIERI NELLE DUE DIREZIONI

