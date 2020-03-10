Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2020 ORE 16.20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
PERMANGONO SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE RALLENTAMENTI TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA CAMPANIA NEI DUE SENSI
CONTINUA SULLA LINEA B DELLA METRO LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE AL MOMENTO LA VIA PAPALINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO È CHIUSA TRA IL KM 1+250 E IL KM 2+350 A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI UN CAVALCAVIA
AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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