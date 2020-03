Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2020 ORE 17.05 UMBERTO VERINI

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

QUALCHE DISAGIO SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

CONTINUA SULLA LINEA B DELLA METRO LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO

CHIUDIAMO CON UN APPELLO: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI DA OGGI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE. OGNI AUTODICHIARAZIONE È OGGETTO DI ATTENTA VERIFICA.

È POSSIBILE INOLTRE, CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.

