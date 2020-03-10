Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2020 ORE 20.20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
TRAFFICO CHE AL MOMENTO RESTA FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
PASSIAMO ALLA METRO C PER LAVORI DI MANUTENZIONE DALLE 21:30 ALLE 23:30 I TRENI OGGI NON EFFETTUANO LA FERMATA BORGHESIANA. SONO UTILIZZABILI LE VICINE STAZIONI DI BOLOGNETTA, DUE LEONI E SELVA CANDIDA
CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CIITADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI DA OGGI, È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE. OGNI AUTODICHIARAZIONE È OGGETTO DI ATTENTA VERIFICA. È POSSIBILE INOLTRE, CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.
AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral