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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 08:15

di - 10 Marzo 2022 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2022 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO CON UN INCIDENTE SULLA ROMA TERAMO
    ALTEZZA SVINCOLO SETTECAMINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO
    CONSUETE CODE PER TRAFFICO DALLO SVINCOLO TOR CERVARA E LA TANGENZIALE VERSO QUEST ULTIMA
    UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SULLA PONTINA
    CON INCOLONNAMENTI DALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE
    IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    RIAMANIAMO SUL RACCORDO
    IN INTERNA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA GALLERIA APPIA
    IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL LUMBROSO E PIU AVANTI ALTRE CODE ALTEZZA SVINCOLO CON LA ROMA FIUMICINO

    PASSIAMO SULLE CONSOLARI
    DISAGI CON CODE SULLA CASSIA TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E LA GIUSTINIANA
    FLAMINIA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
    SALARIA FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
    PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO SULL ANOMENTANA SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA CON LA VIA PALOMBARESE VERSO IL RACCORDO
    RICORDIAMO CHE SONO ATTIVI I LAVORI ALLA RETE IDRICA
    SULLA VIA OSTIENSE
    DISAGI PER LA CHIUSURA TOTALE ALLA CIRCOLAZIONE TRA VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA LUCIO LEPIDIO A OSTIA
    CANTIERE IN PROGRAMMA SINO AL 7 LUGLIO
    PER ORA è TUTTO DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITà APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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