Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2022 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO CON UN INCIDENTE SULLA ROMA TERAMO

ALTEZZA SVINCOLO SETTECAMINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO

PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO

CONSUETE CODE PER TRAFFICO DALLO SVINCOLO TOR CERVARA E LA TANGENZIALE VERSO QUEST ULTIMA

UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SULLA PONTINA

CON INCOLONNAMENTI DALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE

IN DIREZIONE DEL RACCORDO

RIAMANIAMO SUL RACCORDO

IN INTERNA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA GALLERIA APPIA

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL LUMBROSO E PIU AVANTI ALTRE CODE ALTEZZA SVINCOLO CON LA ROMA FIUMICINO

PASSIAMO SULLE CONSOLARI

DISAGI CON CODE SULLA CASSIA TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E LA GIUSTINIANA

FLAMINIA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI

SALARIA FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE

PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO SULL ANOMENTANA SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA CON LA VIA PALOMBARESE VERSO IL RACCORDO

RICORDIAMO CHE SONO ATTIVI I LAVORI ALLA RETE IDRICA

SULLA VIA OSTIENSE

DISAGI PER LA CHIUSURA TOTALE ALLA CIRCOLAZIONE TRA VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA LUCIO LEPIDIO A OSTIA

CANTIERE IN PROGRAMMA SINO AL 7 LUGLIO

PER ORA è TUTTO DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITà APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral