Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2022 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON UN INCIDENTE SULLA ROMA TERAMO
ALTEZZA SVINCOLO SETTECAMINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO
CONSUETE CODE PER TRAFFICO DALLO SVINCOLO TOR CERVARA E LA TANGENZIALE VERSO QUEST ULTIMA
UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SULLA PONTINA
CON INCOLONNAMENTI DALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE
IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RIAMANIAMO SUL RACCORDO
IN INTERNA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA GALLERIA APPIA
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL LUMBROSO E PIU AVANTI ALTRE CODE ALTEZZA SVINCOLO CON LA ROMA FIUMICINO
PASSIAMO SULLE CONSOLARI
DISAGI CON CODE SULLA CASSIA TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E LA GIUSTINIANA
FLAMINIA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
SALARIA FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO SULL ANOMENTANA SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA CON LA VIA PALOMBARESE VERSO IL RACCORDO
RICORDIAMO CHE SONO ATTIVI I LAVORI ALLA RETE IDRICA
SULLA VIA OSTIENSE
DISAGI PER LA CHIUSURA TOTALE ALLA CIRCOLAZIONE TRA VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA LUCIO LEPIDIO A OSTIA
CANTIERE IN PROGRAMMA SINO AL 7 LUGLIO
PER ORA è TUTTO DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITà APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral