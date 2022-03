Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2022 ORE 09:35 MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO

UN INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA è LA CAUSA DI LUNGHE FILE

DALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA

UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

RIMANGONO CODE SEMPRE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE

SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI

ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE

PASSIAMO SULLE CONSOLARI

DISAGI CON CODE SULLA CASSIA

TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SEGNALATO UN INCIDENTE PIU’ AVANTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA

DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI

PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA

DA TOR LUPARA E COLLEVERDE

E DISAGI SULLA ROTATORIA CON LA VIA PALOMBARESE CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA

TUTTO VERSO IL RACCORDO

INFINE IL TRASPORTO CAPITOLINO

TORNA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO B1

CON RITARDI SU TUTTA LA TRATTA

