Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2022 ORE 09:35 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO
UN INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA è LA CAUSA DI LUNGHE FILE
DALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA
UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
RIMANGONO CODE SEMPRE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE
SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE
PASSIAMO SULLE CONSOLARI
DISAGI CON CODE SULLA CASSIA
TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SEGNALATO UN INCIDENTE PIU’ AVANTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA
DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA
DA TOR LUPARA E COLLEVERDE
E DISAGI SULLA ROTATORIA CON LA VIA PALOMBARESE CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA
TUTTO VERSO IL RACCORDO
INFINE IL TRASPORTO CAPITOLINO
TORNA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO B1
CON RITARDI SU TUTTA LA TRATTA
DA MARCO CILUFFO è tutto APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral