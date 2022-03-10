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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 09:45

di - 10 Marzo 2022 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2022 ORE 09:35 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DAL RACCORDO
    UN INCIDENTE ALTEZZA ARDEATINA è LA CAUSA DI LUNGHE FILE
    DALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA
    UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
    RIMANGONO CODE SEMPRE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE
    SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI
    ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE
    PASSIAMO SULLE CONSOLARI
    DISAGI CON CODE SULLA CASSIA
    TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SEGNALATO UN INCIDENTE PIU’ AVANTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA
    INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA
    DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
    PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA
    DA TOR LUPARA E COLLEVERDE
    E DISAGI SULLA ROTATORIA CON LA VIA PALOMBARESE CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA
    TUTTO VERSO IL RACCORDO
    INFINE IL TRASPORTO CAPITOLINO
    TORNA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO B1
    CON RITARDI SU TUTTA LA TRATTA
    DA MARCO CILUFFO è tutto APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

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