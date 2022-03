Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2022 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SULL’AURELIA PER INCIDENTE, CODE DA VIA MARVASI A VIA DI ACQUAFREDDA DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA;

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DA PORTONACCIO A ROCCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIAMENTO CON GRA IN ENTRATA;

SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral