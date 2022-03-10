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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 19:45

di - 10 Marzo 2022 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2022 ORE 19:35 FEDERICO ASCANI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA.
    IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DA PORTONACCIO A ROCCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
    TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
    RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIAMENTO CON GRA IN ENTRATA;
    SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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