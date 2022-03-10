Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 20:30

di - 10 Marzo 2022 - 20:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2022 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTROSTRADE IL TRAFFICO E’ REGOLARE
    SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
    TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
    SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RIMODULAZIONE DELLE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA. ATTIVE LE LINEE S13 ED S15, PER INFO ED ORARI CONSULTARE LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home