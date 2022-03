Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 10 MARZO 2022 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTROSTRADE IL TRAFFICO E’ REGOLARE

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RIMODULAZIONE DELLE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA. ATTIVE LE LINEE S13 ED S15, PER INFO ED ORARI CONSULTARE LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

