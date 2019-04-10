Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN INTERNA TRA CASILINA ED APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA LAURENTINA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE E RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SI SONO FORMATE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA SULLA VIA APPIA SEMPRE VERSO LA CAPITALE TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLE CAPANNELLE
CI SI INCOLONNA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DEREZIONE CENTRO
INFINE SULLA A1 ROMA NAPOLI VIENE SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA COLLEFERRO ED ANAGNI: PRESTARE ATTENZIONE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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