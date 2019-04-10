Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA PIU’ AVANTI SI RALLENTA DALLA PONTINA ALLA ROMA FIUMICINO
IN ESTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA A24 ROMA TERAMO PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA VIA CASSIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ED ORA RIMOSSO
NELLO STESSO TRATTO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO E SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA PRIMA PORTA
SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA VI DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SI SONO FORMATE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
SEMPRE NELLA STESSA DIREZIONE SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA CINQUE PODERI E POMEZIA
SI RALLENTA SULLA VIA APPIA SEMPRE VERSO LA CAPITALE TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLE CAPANNELLE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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