Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE PER POI RALLENTARE DI NUOVO TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA

IN ESTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA CASSIA VEIENTANA PER POI RALLENTARE FINO ALL’AURELIA

NELLO STESSO TRATTO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO E SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA PRIMA PORTA

SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SI SONO FORMATE CODE SULL’AURELIA TRA VIA DEL CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO E SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE E IN ENTRAMBE I CASI VERSO ROMA

CODE SULLA VIA APPIA SEMPRE VERSO LA CAPITALE TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLE CAPANNELLE

