Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA , PIU’ AVANTI CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA ROMA FIUIMICINO E NEL TRATTO PISANA AURELIA, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA
IN ESTERNA CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA QUI ANCHE PER LAVORI PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA CASSIA PER POI RALLENTARE FINO BOCCEA PROSEGUENDO DI NUOVO CODE ALTEZZA AURELIA E NEL TRATTO ROMA FIUMICINO VIA DEL MARE
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO
SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO
IN ENTRATA A ROMA CODE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO
SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA A VIA DEI DUE PONTI
SULL’AURELIA DA VIA DEL CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA
DISAGI SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE SULLA VIA DEL MARE TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE E SULLA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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