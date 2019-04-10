Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA RUSTICA QUI ANCHE PER INCIDENTE, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA PER POI RALLENTARE DI NUOVO TRA LA PONTINA E LA ROMA FIUMICINO
IN ESTERNA CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA QUI ANCHE PER LAVORI PROSEGUENDO CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’AURELIA PER RALLENTARE DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO E DELLA TUSCOLANA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO
SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A91 ROMA FIUMICINO CON CODE DA VIA DELLA MAGLIAGNA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO
IN ENTRATA A ROMA CODE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO
SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA A VIA DEI DUE PONTI
SULLA COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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