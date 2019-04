Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON CODE DOVUTE AD UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 493+100 IN DIREZIONE FIRENZE DISAGI NEL TRATTO MAGLIANO SABINA ORTE

PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO, PIU’ AVANTI SI RALLENTA DI NUOVO TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA

IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA ROMANINA PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA PER INCOLONNARSI DI NUOVO TRA AURELIA E PISANA

SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA IL RACCORDO E LA STORTA

CI SI INCOLONNA SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral