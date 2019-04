Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA VIA CASSIA CON DISAGI DOVUTI AD UN INCIDENTE IN FASE DI RISOLUZIONE CHE HA CREATO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA

SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA

PASSIAMO AL RACCORDO CON CODE IN ESTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA ROMANINA

SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

DA DOMANI 11 APRILE E FINO A SABATO 13 APRILE SUL RACCORDO ANULARE RIMARRA’ CHIUSO LO SVINCOLO 26 PONTINA IN USCITA IN DIREZIONE CENTRO DALLE ORE 6.30 ALLE ORE 12.00 PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LA TAPPA DELLA FORMULA E . SARANNO REGOLARMENTE UTILIZZABILI LE RAMPE IN ENTRATA E IN USCITA IN DIREZIONE FUORI ROMA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral