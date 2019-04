Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

E CONCLUDIAMO CON I CANTIERI:

PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DI FORMULA E, SUL RACCORDO, A PARTIRE DA DOMANI E FINO A SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, RIMARRÀ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

