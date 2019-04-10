Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO RALLENTATO POI SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E VELLETRI.
E CONCLUDIAMO CON I CANTIERI:
PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DI FORMULA E, SUL RACCORDO, A PARTIRE DA DOMANI E FINO A SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, RIMARRÀ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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