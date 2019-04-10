Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DEL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA TIBURTINA E BUFALOTTA; AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI PERCORRE LA A24 ROMA TERAMO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 20 TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DI TERAMO.
SULLA CASSIA CI SONO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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