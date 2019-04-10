Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DEL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA TOR BELLA MONACA E BUFALOTTA. RESTANDO IN ESTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA BAGNI DI TIVOLI E SETTEVILLE, SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSO DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA.
INFINE SULLA COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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