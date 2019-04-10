Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA. RESTANDO IN INTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA A24 ROMA TERAMO. IN CARREGGIATA ESTERNA, INVECE, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO CASILINA-BUFALOTTA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO.
SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO, SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA.
INFINE SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral