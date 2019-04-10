Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA. RESTANDO IN INTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO. IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E CENTRALE DEL LATTE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD-PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA LA STESSA TANGENZIALE E TOR CERVARA.
CODE POI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SULLA FLAMINIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE ED IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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