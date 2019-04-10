Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA. INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE TRA CASILINA E LA RUSTICA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA.
CODE POI SULLA ROMA FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SULLA FLAMINIA, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO, TUTTAVIA PERMANGONO RALLENTAMENTI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE ED IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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