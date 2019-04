Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.

SULLA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO.

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

INFINE RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DI FORMULA E, SUL RACCORDO, A PARTIRE DA DOMANI E FINO A SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, RIMARRÀ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.

