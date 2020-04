Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2020 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI

BUONA SERAE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA PRENESTINA E CASILINA. PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 19 APRILE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA ROMA LIDO, NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE COLOMBO.

SULLA FL7 ROMA TERMINI FORMIA, FINO A DATA DA DESTINARSI NON VERRANNO EFFETTUATE LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA

RICORDIAMO INFINE CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO. METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA FEDERICO ASCANI PER OGGI È TUTTO, ASTRAL INFOMOBILITÀ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral