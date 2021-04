Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2021 ore 07:30

VIABILITÀ 10 APRILE 2021 ORE 07:20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA TRAM 3 E’ LIM,TATA E SOSTIUTITA DA BUS NELLA TRATTA PIRAMDE/OSTIENSE – STAZIONE TRASTEVERE A CAUSA DI LAVORI IN VIA DI PORTA PORTESE

RIMANIAMO IN TEMA DI TRASPORTO

DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC .

SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO, LA QUALE PER LA GIORNATA ODIERNA PER VIA DELLA PRIMA DELLE DUE GARE DI FORMULA E ,SARA’ DEVIATA DI PERCORSO INSIEME ALLA LINEA S09

INFINE LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI,

SOPPRESSE LE LINEE S05 ED S10

IL SERVIZIO E’ ATTTIVO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA E DI RIETI

DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

