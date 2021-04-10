Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2021 ore 18:30

di - 10 Aprile 2021 - 18:30

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    VIABILITÀ 10 APRILE 2021 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE.
    SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
    TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO NEI DUE SENSI.
    INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI.
    CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE.
    È INIZIATO IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR.
    INFATTI FINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; DEVIATE LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E DEVIAZIONI NON INFLUISCONO SULL’ATTIVITÀ VACCINALE ALL’HUB “LA NUVOLA”, IL CUI ACCESSO È SEMPRE CONSENTITO.
    PER MAGGIORI DETTAGLI E PER PIANIFICARE PERCORSI ALTERNATIVI, VISITARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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