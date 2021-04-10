Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2021 ore 18:30
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VIABILITÀ 10 APRILE 2021 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE.
SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO NEI DUE SENSI.
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI.
CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE.
È INIZIATO IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR.
INFATTI FINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; DEVIATE LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E DEVIAZIONI NON INFLUISCONO SULL’ATTIVITÀ VACCINALE ALL’HUB “LA NUVOLA”, IL CUI ACCESSO È SEMPRE CONSENTITO.
PER MAGGIORI DETTAGLI E PER PIANIFICARE PERCORSI ALTERNATIVI, VISITARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral