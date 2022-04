Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

IN APERTURA CHIUSA VIA MARITTIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, AL KM 3 PER INCIDENTE VERIFICATOSI SUL CANALE UFENTE, SIAMO IN LOCALITA’ PONTINIA

SUL POSTO ANCHE IL PERSONALE DI ASTRAL SPA

DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO ALLE CODE DOVUTE AGLI SPOSTAMENTI PER L’ULTIMO DELLA TRE GIORNI DELL’EVENTO ROMICS ALLA FIERA DI ROMA

SI AGGIUNGONO LE CODE PER L’INCIDENTE, AVVENUTO IN COMPLANARE, DAL RACCORDO E SINO ALLO SVINCOLO FIERA DI ROMA, IN DIREZIONE FIUMICINO

CON RIPERCUSSIONI, CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ROMA-FIUMICINO

RICADUTE ANCHE SU VIA PORTUENSE CODE A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA A PONTE GALERIA, SEMPRE VERSO FIUMICINO

CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, QUI PER LAVORI

LE ALTRE NOTIZIE

IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO

PERSISTONO I VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SUI SETTORI APPENNINICI E COSTIERI, PERTANTO, SONO PREVISTE MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO CANCELLATA LA CORSA NAVE FORMIA-PONZA DELLE 14.30

