Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2022 ore 11:30

di - 10 Aprile 2022 - 11:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BUONA DOMENICA DELLE PALME E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA CHIUSA VIA MARITTIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, AL KM 3 PER INCIDENTE VERIFICATOSI SUL CANALE UFENTE, SIAMO IN LOCALITA’ PONTINIA
    SUL POSTO ANCHE IL PERSONALE DI ASTRAL SPA
    DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO ALLE CODE DOVUTE AGLI SPOSTAMENTI PER L’ULTIMO DELLA TRE GIORNI DELL’EVENTO ROMICS ALLA FIERA DI ROMA
    SI AGGIUNGONO LE CODE PER L’INCIDENTE, AVVENUTO IN COMPLANARE, DAL RACCORDO E SINO ALLO SVINCOLO FIERA DI ROMA, IN DIREZIONE FIUMICINO
    CON RIPERCUSSIONI, CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ROMA-FIUMICINO
    RICADUTE ANCHE SU VIA PORTUENSE CODE A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA A PONTE GALERIA, SEMPRE VERSO FIUMICINO
    CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, QUI PER LAVORI
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO
    PERSISTONO I VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SUI SETTORI APPENNINICI E COSTIERI, PERTANTO, SONO PREVISTE MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
    E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
    NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO CANCELLATA LA CORSA NAVE FORMIA-PONZA DELLE 14.30
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home