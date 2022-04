Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2022 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 10 APRILE 2022 ORE 17:20

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1.

SI STA IN CODA SULL’AUTOSTRADA A91 ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE GRA CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SULLE STESSO.

TRAFFICO BLOCCATO SULLA TANGENZIALE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST TRA LA TIBURTINA E LA SALARIA.

PER CHI È IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

PERMANGONO CODE SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CHIUSE LE CORSIE DI SOPRASSO.

PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE, PROTAGONISTA INDISCUSSA DI QUESTA DOMENICA LA FORMULA E. LE MONOPOSTO ELETTRICHE SI SFIDERANNO NEL POMERIGGIO SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. CHIUSURA PARZIALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO SINO ALLE 05.30 DELL’11 APRILE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA. DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA.

