Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI POI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLE LINEE FL4 ROMA-VELLETRI E FL6 ROMA CASSINO LA CIRCOLAZIONE È FORTEMENTE RALLENTATA PER UN GUASTO AD UN TRENO FERMO TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO. RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO CON CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI E RITARDI FINO A 90 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral