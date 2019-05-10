Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASAL DEL MARMO E PISANA. IN INTERNA CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA CASILINA E APPIA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, TROVIAMO LUNGHE CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULL’APPIA, PER UN INCIDENTE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI FIORANELLO VERSO ROMA.
E SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E SULLA COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE.
TRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLE LINEE FL4 ROMA-VELLETRI E FL6 ROMA CASSINO LA CIRCOLAZIONE È IN PROGRESSIVA RIPRESA A SEGUITO DI UN GUASTO AD UN TRENO MERCI TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIÙ TARDI
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