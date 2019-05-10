Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI E CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA.
QUALCHE PROBLEMA SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
TRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA, DOVE SI STA IN CODA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
INFINE CODE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIÙ TARDI
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