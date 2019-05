Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO, RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO.

QUALCHE PROBLEMA POI SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR.

SULLA FLAMINIA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA.

DISAGI ANCHE SULLA SALARIA, CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE CODE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIÙ TARDI

