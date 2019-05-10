Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA, PIÙ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA E A SEGUIRE TRA PISANA E AURELIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA.
ANCORA DISAGI POI SULLA SALARIA, CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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