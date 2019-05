Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA LA COLOMBO E LA STESSA VIA DEL CAPPELLACCIO.

CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

INFINE, QUALCHE PROBLEMA ANCORA SULLA SALARIA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIÙ TARDI

