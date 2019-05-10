Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA LA COLOMBO E LA STESSA VIA DEL CAPPELLACCIO.
CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
INFINE, QUALCHE PROBLEMA ANCORA SULLA SALARIA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIÙ TARDI
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