Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 11:30

SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

ANCORA QUALCHE PROBLEMA, TUTTAVIA, SULLA SALARIA, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA.

INFINE SULLA VIA APPIA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

