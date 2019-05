Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA CASSIA, DOVE SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SNESI DI MARCIA.

RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE SULLA VIA APPIA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIÙ TARDI

