Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA OSTIENSE E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA,
RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
IN VIA SALARIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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