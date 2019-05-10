Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, RIMAMENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA,
MENTRE IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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