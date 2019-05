Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA

RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA

MENTRE PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA,

PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA POMEZIA SUD E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA,

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI MENTRE SULLA CASSIA BIS SI STA IN CODA DA VIA DELLA GIUSTINIANA A FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO

