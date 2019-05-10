Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 17:35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA
RIMANENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E LA TOMA TERAMO
SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI RUTULI E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE APPIA
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORMANENTO
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