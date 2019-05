Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 17:35 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA

RIMANENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E LA TOMA TERAMO

SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI RUTULI E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA

IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE APPIA

IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORMANENTO

