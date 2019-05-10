Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA,
RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
SULLA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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