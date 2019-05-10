Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE TRA LA ROMA FIUMICINO E BOCCEA
RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA SALARIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE IN DIREZIONE MENTANA
MENTRE IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME IN DIREZIONE TIVOLI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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