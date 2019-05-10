Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA MAGLIANA E LA COLOMBO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
RIMAMENDO SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE APPIA
E PIU AVANTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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