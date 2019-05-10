Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA MAGLIANA E LA COLOMBO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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