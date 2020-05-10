Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO CON LA LINEA C OGGI IL SERVIZIO E’ SOSPESO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: A PARTIRE DALLE ORE 21 CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – MALATESTA: SULLE TRATTE INTERESSATE SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INFINE CHE SONO CONSENTITI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITA’, E CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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