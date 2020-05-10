Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’AURELIA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI MALAGROTTA;
PER I CANTIERI ATTIVI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER LAVORI NOTTURNI IN A CURA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA FINO AL PROSSIMO 19 MAGGIO SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO LA A1 MILANO –NAPOLI, A PARTIRE DALLE ORE 21 E FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL COVID 19 SONO CONSENTITI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITA’; A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO INOLTRE AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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